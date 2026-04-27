钻石山站躁汉推跌情侣再连环出手 纹身男护花怒斥：你而家打女人呀！

钻石山站周日（4月26日）中午发生一宗令人侧目的纠纷事件。一名蓝衫躁汉在车站大堂与人争执期间，竟出手推倒一对情侣。眼见蓝衫汉事后企图离开，有市民不惧暴力，主动上前拦截并直斥其非：「你打人唔啱㖞！」随后被推倒的纹身男亦赶至护花，双方再度爆发激烈口角。蓝衫汉不耐烦，其后再度出手将纹身男猛推向墙，片段流传后引起网民哗然。

热心市民勇挡去路

网上片段显示，当时双方在钻石山站屯马线往观塘线大堂之间的通道争执，期间蓝衫汉突然暴起，接连将一名纹身男及一名金发女推倒地上，并企图离去。旁边两名热心市民见状，未有惧怕对方暴力，反而立即跟随蓝衫汉不准他离开，直指其「你打人唔啱㖞，报咗警啦」，其后纹身男亦起身追前。

另一片段显示，纹身男因女伴被推倒，情绪异常激动，指斥蓝衫汉：「你打我咪得啰，你而家打女人呀！」蓝衫汉愈发不耐烦，两度出手捉住纹身男背心，将其猛力推向墙壁，先后怒骂「系唔关我事呀，我而家睇你唔顺眼呀」、「你条女多嘴呀」、「你唔好咁多事」。金发女伴见状试图制止，大喊「唔好再郁手郁脚呀」，其他途经市民见状，亦上前叫找职员处理，不要动手。

纹身男其后直指蓝衫汉动手是「蚀底」，然而蓝衫汉怒气不减，无视他人劝阻，称「我都知我蚀底呀，但点解你要继续呢」，第三次出手将纹身男推向墙边。随后，蓝衫汉转身离去，声称是到票务中心找职员处理，纹身男不相信继续尾随，片段就此完结。

据了解，周日（4月26日）中午12时许警方曾接报，指一对30多岁情侣与一名41岁男子争执。警方到场调查，事件中无人受伤，双方亦表示不作追究。目前案件暂被列作「纠纷」跟进。