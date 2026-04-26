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宏福苑执拾｜第7日116户上楼 警接7宗疑财物遗失 两宗待查其余寻回

突发
更新时间：21:58 2026-04-26 HKT
发布时间：21:58 2026-04-26 HKT

今日（4月26日）是大埔宏福苑居民分批上楼的第七日，开放的是宏昌阁中层的5个楼层及宏道阁低层的10个楼层。上楼秩序良好，运作大致畅顺。透过「一户一社工」登记在今日上楼的户数是116户418人；实际有出现上楼的户数是116户424人。

相关部门合组的综合询问处，今日收到7宗居民求警协助个案和1宗市民身体不适的求助个案，以及1宗个案需要寻求心理辅导服务。该7宗求警协助，涉及居民怀疑遗失手表、饰物、现金和金饰等财物。警方即时派员协助搜查，就其中5宗个案成功协助住户寻回相关失物；而余下2宗个案，警方会作进一步调查。

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就今日上楼的住户，进出大厦的平均时间是2小时26分钟，最短的是21分钟，最长的是3小时56分钟，约77%的居民逗留时间少于三小时，约26%的居民逗留时间少于两小时，约4%的居民逗留时间少于一小时。今日总共有62户151人上落大厦不止一次，其中：18户64人多走一次；22户46人多走两次；11户20人多走三次；5户12人多走四次，5户8人多走五次；1户1人多走六次。

卓永兴继续到宏福苑视察

政务司副司长卓永兴今日亦到场视察，并与居民交谈，有居民对工作人员协助搬运物品落楼表示感谢。当局表示，政府全力支援上楼居民，每日出动过千名来自不同部门的同事，包括警务处、民安队、消防处、医疗辅助队、民政事务总署、社会福利署、房屋署和房屋局，以及地区服务及关爱队伍义工；同时已启动「全政府动员」机制，跨部门额外动员更大力量支援居民。

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在「全政府动员」机制下，公务员事务局统筹9个政府部门动员公务员组成政府应急队，支援今次上楼安排，这些公务员分别来自渔农自然护理署、建筑署、机电工程署、环境保护署、食物环境衞生署、地政总署、康乐及文化事务署、邮政署和水务署。

这些动员的公务员联同社会福利署的社工和临床心理学家组成专队，驻守大厦内的不同楼层，向返回单位的住户提供支援。首三日动员的公务员来自渔农自然护理署，第四至六日动员的公务员来自机电工程署和康乐及文化事务署，第七至九日（包括今日）动员的公务员来自地政总署和水务署。

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