南丰纱厂唐狗疑跃过栏杆 堕楼重创不治 涉事公园暂停开放

荃湾白田坝街45号南丰纱厂，今日（4月26日）下午2时许有人报案，表示一只唐狗玩耍期间，怀疑跃过一道约1米多高的栏杆，其后由高处堕地受伤。警方其后到场翻看闭路电视调查，受伤狗只亦被送往兽医处理治理，可惜最终不治。目前警方将案件列作「发现受伤动物」跟进。据了解意外离世的狗狗名曰「熊熊」，年仅约1岁。

翻查资料，南丰纱厂3楼的「纱厂公园」近日被改建成宠物乐园，占地近2000呎。晚上10时许，南丰纱厂在社交平台表示，就今日稍早发生的宠物不幸意外，深感难过与遗憾，并向宠主及受影响人士致以最深切慰问。南丰纱厂指出，高度重视每位顾客及宠物的安全与福祉，会以审慎态度处理，事后已即时暂停开放3楼纱厂公园，并加强巡逻，强调明白各界关注，会持续跟进。