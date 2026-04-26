游港德女冰室用膳惊见「五星级大鼠」　食环署巡查后检控及衞生教育

一名德国女游客近日来港旅游，其间在本地一间连锁冰室用膳期间，在店内遭遇老鼠，她将片段上载于社交平台Instagram后引起热议，有人笑言犹如电影《五星级大鼠》，亦有人关注相关食肆衞生。食环署回复《星岛头条》查询时表示，派员巡查后已向处所作出检控及衞生教育。

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食环署表示，已于4月24日已即时派员巡查相关食肆，其间发现涉事处所的食物室部分未有保持维修妥善和状况良好，处所亦有虫害滋扰的情况，已根据香港法例第132X章《食物业规例》检控相关处所的持牌人。

食环署又称，该署人员亦已向涉事处所的负责人作出衞生教育及提供防治虫鼠建议，并提醒其须时刻保持良好的食物、个人和环境衞生。该署强调，会继续留意相关食物业处所的衞生情况及采取适当行动，以保障食物安全及保持环境衞生。

根据《食物业规例》，所有经营食物业的人，须时刻作出安排，使其在食物业的运作中所使用的每间食物室的墙壁、地面、门、窗、天花板、木建部分及处所结构的其他各部分保持清洁，并保持完好、维修妥善和状况良好，以使其得以妥善清洁及在合理切实可行范围内，防止老鼠及昆虫侵扰或禽鸟闯入。否则，即属违法，最高可被罚款1万元及监禁3个月，另加每日罚款300元。