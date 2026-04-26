宏福苑执拾｜劫后重遇相拥而泣 居民带同鲜花悼念罹难邻居

宏福苑居民上楼执拾物品踏入第七日，除了宏昌阁居民继续获安排上楼执拾，今（26日）日起轮到宏道阁居民，早上9时登记前，已有居民陆续抵达社区会堂排队登记，有居民遇见邻居恍如隔世，一时感触相拥落泪。亦有居民带备鲜花，悼念不幸遇难的邻居。

居住在宏昌阁19楼的马氏夫妇，早上8时许抵达宏福苑准备上楼收拾，居住该屋苑已40多年，马先生百感交集，心情忐忑，特意带备背囊、红白蓝袋及包装物料，据他所知，当局能够安排4人入屋，单位应没有严重损毁，所以希望能取回现金、贵重财物及具纪念价值的物品。

马从Facebook的寻人帖文中，得悉邻居在火灾中离世深感难过，带备鲜花到来悼念。他感叹与邻居相识近二十载，对方是一名约30岁的母亲，彼此不仅是邻里，更是多年好友。

宏道阁居民潘小姐表示，宏福苑是自己长大的地方，希望上楼可以取回贵重物品，以及一些具纪念价值的东西，包括相簿、女儿的玩具等。她认为3小时只能够收拾东西，或者未有足够时间好好道别，今次上楼会一家人在单位内合照，拍一张全家福留念，又期望有第二次上楼机会。

居住宏道阁7楼的王先生表示，在宏福苑住了四年，上楼执拾希望「拎屋企所有嘢例如金。」他称未必够时间「执得晒」，如果当局容许，他会「上多转」。另外，居住宏道阁6楼一单位的张先生表示，他的居所有被火波及「冇烧到」，上楼执拾想取回现金、手表及相片等物品。