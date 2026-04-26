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深水埗基隆街杂货店东主半夜晕倒地上 送院抢救后不治

突发
更新时间：06:37 2026-04-26 HKT
发布时间：06:37 2026-04-26 HKT

深水埗发生猝死事件。今日（26日）清晨约4时28分，警方接获报案，指一名男子在基隆街一地舖内昏迷倒地。救援人员接报到场，发现65岁姓吴男事主陷入昏迷，随即将其送往明爱医院抢救，惟其后证实不治。

据了解，吴伯与妻子在上址经营菜梢蔬果杂货店，前舖后居。吴伯患有高血压超过十年，数年前曾经中风，平常自行购买降血压药来舒缓症状。今日凌晨约3时，他向妻子表示心口痛，妻子协助在其胸口搽药油后然后睡觉。其后吴妻听到巨响后，发现吴伯昏迷倒卧在地上，于是报警。惜事主送院后抢救后不治。警方其后检查死者遗体，没有发现可疑的受伤，案件暂时没有可疑，交由深水埗分区杂项调查队跟进。

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