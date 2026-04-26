石硖尾邨两醉男搭膊头落楼梯失足跌伤 双双送院
更新时间：01:02 2026-04-26 HKT
发布时间：01:02 2026-04-26 HKT
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深水埗石硖尾邨失足意外。今日（25日）晚上8时许，警方接获途人报案，指美山楼平台一梯间有两名男子怀疑失足跌倒受伤昏迷。人员接报到场，发现两名男子已恢复清醒，其中52岁姓戴男子鼻部受伤及手脚擦伤，而44岁姓何男子头部受伤及手脚擦伤。两人其后分别被送往明爱医院及玛嘉烈医院治理。
据了解，2名伤者较早前在附近餐厅晚膳，并且喝了一些酒。当他们离开走下楼梯时，何男将手搭在戴男的肩膊上落楼梯，其间失去平衡，双双并由楼梯上跌下来，造成以上伤势。
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