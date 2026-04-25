Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

爆旋陀螺热潮｜坊间忧虑是否属攻击性武器 警方拍片拆解法例规定

突发
更新时间：21:53 2026-04-25 HKT
发布时间：21:53 2026-04-25 HKT

上世纪90年代经典玩具「爆旋陀螺」近年再度掀起热潮，不少街头小巷都有老少玩家放置陀螺盘 「对战」一番，不亦乐乎。不过，网上有人忧虑爆旋陀螺是否属于「攻击性武器」，警方今日（4月25日）便在社交平台上载短片，解构相关法例规定。

相关报道：爆旋陀螺热潮︱玩具店排长龙、买盘靠派筹 限量版炒价逾千 学者拆解翻Hit原因：经济不景的慰藉 

警方表示，除了指明违禁武器之外，根据香港法例第245章《公安条例》，任何被制造或改装以用作伤害他人，或适合用作伤害他人的物品，或由管有或控制该物品的人拟供其本人或他人作如此用途的任何物品，即属「攻击性武器」。

另外警方又指，如果在攻击某人时使用某件物品，亦可能构成「攻击性武器」。以爆旋陀螺为例，如果只是普通玩陀螺，并不会有问题，但如涉危及他人，便不获允许。

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
阿Mo李启言父亲李盛林牧师病逝 日前身体不适呕吐发烧 代祷信透露疑有心血管问题
01:03
阿Mo李启言父亲李盛林牧师病逝 日前身体不适呕吐发烧 代祷信透露疑有心血管问题
影视圈
5小时前
公屋申请人运气爆表 2人单位一派苏屋邨唔要 等半年二派「梦幻穷宅」街坊打满分：正到爆｜Juicy叮
公屋申请人运气爆表 2人单位一派苏屋邨唔要 等半年二派「梦幻穷宅」 街坊打满分：正到爆｜Juicy叮
时事热话
6小时前
日女11年相亲逾300人未完婚 终由只爱高薪帅哥降门槛引热议
日女11年相亲逾300人未完婚 终由只爱高薪帅哥降门槛引热议
趣闻热话
8小时前
李泳汉李泳豪反目杨思琦沉冤得雪？获撑当年分手是「及时止蚀」 思琦妹31字留言吐心声
李泳汉李泳豪反目杨思琦沉冤得雪？获撑当年分手是「及时止蚀」 思琦妹31字留言吐心声
影视圈
2小时前
温柳媚首谈经济困难领综援过活  感情见过鬼怕黑：唔想有家  潇洒看生死坚拒插喉保尊严
温柳媚首谈经济困难领综援过活  感情见过鬼怕黑：唔想有家  潇洒看生死坚拒插喉保尊严
影视圈
10小时前
港式西餐厅「椰林阁」东山再起！逆市扩张至9分店 曾濒临全线结业 网民拆解「翻生」主因
「椰林阁」东山再起？逆市扩张至9分店 曾濒临全线结业 网民拆解「翻生」主因
饮食
2026-04-24 19:21 HKT
「亿万驸马」伍富桥老婆怀孕 5000呎豪宅将添新成员 梁兆楹出身富裕家族资产过亿
「亿万驸马」伍富桥老婆怀孕 5000呎豪宅将添新成员 梁兆楹出身富裕家族资产过亿
影视圈
4小时前
尖沙咀猖狂借钱党 两大叔以一无赖理由 当街包围独行女子摊大手板 网民教狠招：直接回佢3个字｜Juicy叮
尖沙咀猖狂借钱党 两大叔以一无赖理由 当街包围独行女子摊大手板 网民教狠招：直接回佢3个字｜Juicy叮
时事热话
8小时前
李启言父亲离世丨李盛林牧师奔波医院逾千日疑积劳成疾 曾为儿子阿Mo意外瘫痪独自躲洗手间痛哭
李启言父亲离世丨李盛林牧师奔波医院逾千日疑积劳成疾 曾为儿子阿Mo意外瘫痪独自躲洗手间痛哭
影视圈
4小时前
《悠长假期》翻拍掀热议 61岁山口智子近况曝光 公开神剧女神5招自然保养法！
《悠长假期》翻拍掀热议 61岁山口智子近况曝光 公开神剧女神5招自然保养法！
保健养生
2026-04-24 13:01 HKT