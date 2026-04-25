爆旋陀螺热潮｜坊间忧虑是否属攻击性武器 警方拍片拆解法例规定

上世纪90年代经典玩具「爆旋陀螺」近年再度掀起热潮，不少街头小巷都有老少玩家放置陀螺盘 「对战」一番，不亦乐乎。不过，网上有人忧虑爆旋陀螺是否属于「攻击性武器」，警方今日（4月25日）便在社交平台上载短片，解构相关法例规定。

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警方表示，除了指明违禁武器之外，根据香港法例第245章《公安条例》，任何被制造或改装以用作伤害他人，或适合用作伤害他人的物品，或由管有或控制该物品的人拟供其本人或他人作如此用途的任何物品，即属「攻击性武器」。

另外警方又指，如果在攻击某人时使用某件物品，亦可能构成「攻击性武器」。以爆旋陀螺为例，如果只是普通玩陀螺，并不会有问题，但如涉危及他人，便不获允许。