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假官员骗党呃海外留学生买金粒 警追查拘控一台湾女 累计4人落网

突发
更新时间：21:26 2026-04-25 HKT
发布时间：21:26 2026-04-25 HKT

有跨国诈骗集团假冒官员，专门针对外国留学的内地学生，声称他们干犯刑事案件，以配合调查为由，胁逼受害人来港购买并缴交金粒作「保证金」。继早前拘捕3男后，今日（4月25日）警方表示，经深入调查，4月23日在旺角区再拘捕多一名44岁女子，涉嫌「以欺骗手段取得财产」。据悉她是台湾人，持护照来港。

目前案件累计4人被捕，最新被捕女子已被控一项「以欺骗手段取得财产」罪，案件将于4月27日上午在西九龙裁判法院提堂；另外早前被捕3男已获准保释候查，须于五月上旬向警方报到。

相关报道：假冒官员专向海外留学内地生埋手 胁迫来港买金粒作保证金呃700万 警拘3本地男

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