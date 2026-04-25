少讯伙浸大推动中小学生AI创意实践 周一鸣出席颁奖礼表扬优秀学员

香港警务处少年警讯（少讯）今日（4月25日）联同香港浸会大学（浸大）举办「少年警讯AI-GITAL NOMADS计划」颁奖典礼，表扬学员在人工智能（AI）学习及创意实践上的优异表现。

警务处处长周一鸣在典礼上致辞时表示，推动中小学AI教育是提升香港未来竞争力的关键。透过是次计划，少讯学员在浸大讲师和业界专家的指导下，不仅掌握了准确编写AI指令和设计机械人对话等技能，更学会用技术解决实际问题。学员成功将AI技术应用于社会议题，包括将防骗资讯融入游戏设计，以及透过AI四格漫画传递国家安全理念。他勉励参与计划的学员保持好奇心，继续探索科技的可能性，为社会解决问题。

计划旨在让青少年透过AI课程及比赛学习相关知识，开拓视野及探索创新思维，共吸引超过500名小四至中六少讯学员参与。计划分为面授课程、线上课程和马拉松比赛三阶段，超过90名完成首两阶段课程的学员，组成共27支队伍参与今日举行的马拉松比赛。

参赛队伍须将早前课程上所学的AI技能应用于设计四格漫画和游戏，发挥创意。是次典礼共颁发十个奖项，包括由评审团选出的表现优异队伍奖项、「最佳协作精神奖」，以及由现场嘉宾投票选出的「最具人气奖」。

出席颁奖典礼的主礼嘉宾还包括警务处副处长（行动）叶云龙、行动处处长吕锦豪，以及助理处长（公共关系）陈思达。律师会会长兼少年警讯中央咨询委员会委员汤文龙亦获邀出席，担任小学组评审。

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