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宏福苑执拾｜第6日124户上楼 有居民冀再回家 卓永兴当面回复「一定如愿」

突发
更新时间：20:44 2026-04-25 HKT
发布时间：19:46 2026-04-25 HKT

今日（4月25日）是大埔宏福苑居民分批上楼的第6日。政府表示，今日开放的是宏昌阁中层的5个楼层及宏仁阁高层的11个楼层。上楼秩序良好，运作大致畅顺。透过「一户一社工」登记在今日上楼的户数是123户444人；实际有出现上楼的户数是124户459人。

政务司副司长卓永兴今日亦到场视察上楼安排，勉励不同岗位的人员继续努力，再接再励，全力支援上楼居民。其中，卓永兴行上宏昌阁中层，入屋与宏昌阁一名回家执拾的女住户交谈。该女住户表示，最希望可以多上单位一次，卓永兴说一定会如她所愿。

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今日卓永兴又向驻守楼层的人员打气，包括警员、消防、救护、民众安全服务队队员，以及由公务员联同社署社工和临床心理学家组成的「驻楼层专队」。卓永兴亦巡视大埔浸信会公立学校内的住户等候区，与正在等候的宏仁阁居民交谈，居民对工作人员协助搬运物品落楼表示感谢。

另外，连日负责处理居民求警协助个案的大埔警区重案组，亦向卓永兴讲述如何处理有关个案，及协助居民于瓦砾和灰烬中挖掘并寻回物品的工作。卓永兴表示，过去几日，警方在帮助居民寻回物品的工作做得很好，失物对居民的意义重大，勉励他们继续努力，给市民寻回财物和慰藉。

当局强调，警方高度重视宏福苑居民上楼安排，全程积极参与跨部门行动，工作包括：宏福苑一带的交通管制、登记中心的人群管理、陪同居民上落楼和进出单位、派员驻守大厦地下大堂及开放楼层、成立快速应变小队应对居民在上楼期间感到不适、协助开启单位内的夹万，以及协助居民搬运物品和在有需要时作出手搀扶。

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卓永兴（左二）向大埔警区重案组组员了解如何处理上楼居民的求警协助个案。
卓永兴（左二）向大埔警区重案组组员了解如何处理上楼居民的求警协助个案。

今日9宗疑遗失财物 6宗寻回3宗料焚毁

相关部门合组的综合询问处，今日收到9宗居民求警协助个案和1宗市民身体不适的求助个案。该9宗求警协助，涉及居民怀疑遗失手表、饰物、现金和金饰等财物。警方即时派员协助搜查，就其中6宗个案成功协助住户寻回相关失物；另外3宗个案所涉及的单位损毁比较严重，经调查后，居民亦相信财物可能已被焚毁。

就今日上楼的住户，进出大厦的平均时间是2小时33分钟，最短的是21分钟，最长的是4小时8分钟，约65%的居民逗留时间少于三小时，约27%的居民逗留时间少于两小时，约4%的居民逗留时间少于一小时。今日总共有54户125人上落大厦不止一次，其中30户83人多走一次，15户27人多走两次，5户9人多走三次，4户6人多走四次。

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政府全力支援上楼居民，每日出动过千名来自不同部门的同事，包括警务处、民安队、消防处、医疗辅助队、民政事务总署、社会福利署、房屋署和房屋局，以及地区服务及关爱队伍义工；同时已启动「全政府动员」机制，跨部门额外动员更大力量支援居民。

在「全政府动员」机制下，公务员事务局统筹9个政府部门动员公务员组成政府应急队，支援今次上楼安排，这些公务员分别来自渔农自然护理署、建筑署、机电工程署、环境保护署、食物环境衞生署、地政总署、康乐及文化事务署、邮政署和水务署。这些动员的公务员联同社会福利署的社工和临床心理学家组成专队，驻守大厦内的不同楼层，向返回单位的住户提供支援。首三日动员的公务员来自渔农自然护理署，第四至六日（包括今日）动员的公务员来自机电工程署和康乐及文化事务署。

卓永兴（左二）与从机电工程署动员的公务员交谈。
卓永兴（左二）与从机电工程署动员的公务员交谈。

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