宏福苑执拾｜有居民希望回家多一次 卓永兴上楼视察时回复「一定如愿」

今日（4月25日）是大埔宏福苑居民分批上楼的第6日。政务司副司长卓永兴今日亦到场视察上楼安排，勉励不同岗位的人员继续努力，再接再励，全力支援上楼居民。其中，卓永兴行上宏昌阁中层，入屋与宏昌阁一名回家执拾的女住户交谈。该女住户表示，最希望可以多上单位一次，卓永兴说一定会如她所愿。

卓永兴又向驻守楼层的人员打气，包括警员、消防、救护、民众安全服务队队员，以及由公务员联同社署社工和临床心理学家组成的「驻楼层专队」。卓永兴亦巡视大埔浸信会公立学校内的住户等候区，与正在等候的宏仁阁居民交谈，居民对工作人员协助搬运物品落楼表示感谢。

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另外，连日负责处理居民求警协助个案的大埔警区重案组，亦向卓永兴讲述如何处理有关个案，及协助居民于瓦砾和灰烬中挖掘并寻回物品的工作。卓永兴表示，过去几日，警方在帮助居民寻回物品的工作做得很好，失物对居民的意义重大，勉励他们继续努力，给市民寻回财物和慰藉。

当局强调，警方高度重视宏福苑居民上楼安排，全程积极参与跨部门行动，工作包括：宏福苑一带的交通管制、登记中心的人群管理、陪同居民上落楼和进出单位、派员驻守大厦地下大堂及开放楼层、成立快速应变小队应对居民在上楼期间感到不适、协助开启单位内的夹万，以及协助居民搬运物品和在有需要时作出手搀扶。

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