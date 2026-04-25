宏福苑执拾｜女住户废墟中寻回儿子出生饰物 感恩：四个人喺边到都系屋企

大埔宏福苑发生火灾至今近5个月，居民于周一（20日）起安排分批上楼。今日（25日）宏仁阁及宏昌阁居民继续上楼执拾。居住于宏仁阁顶层的颜小姐一家四口回到住所执拾，她表示，单位被严重烧毁，不少家当已无法寻回，但在灰烬中意外找到儿子出生时的玉镯及金佛仔饰物，直言是「天意」，「单位都唔止烧得『七七八八』，直情系『九九十十』，不过一家齐整就最开心啦，四个人喺边到都系屋企。」

颜小姐表示，今次上楼执拾大约逗留1小时左右，「环境俾想像中好，通爽、光猛，冇戴口罩上去都可以，中途唞咗一次，都应付到。」她指有很多重要物品无法寻回，例如儿子的证书、奖状及大部分家当已化为乌有，「之前都收过相，有晒心理准备，都系博上去睇下揾到啲咩，好彩揾到两样想揾返嘅嘢。」

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她展示失而复得的玉镯及金佛仔饰物，「玉鈪仔系大仔出世，有廿年，仲有个金佛仔，呢个系细佬出世姑姐送嘅，都有17年，两个都系老公突然喺堆灰到掘返出嚟，真系天意。」

除了财物损失，颜小姐一家饲养的兔仔亦于大火中丧身，甚至连尸首也无法寻回，令颜小姐感到悲伤，「希望佢早日投胎。」她说今次应该是最后一次回到宏福苑住处，只能简单地「Say good bye」，虽感无奈，但仍要保持乐观，家人平安最为重要，「四个人喺边到都系屋企。」

记者 麦键泷

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