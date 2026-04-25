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两印度汉专偷油尖露宿者 涉17宗案逾14万元财物 警查天眼埋伏拘人

突发
更新时间：18:33 2026-04-25 HKT
发布时间：18:33 2026-04-25 HKT

油尖警区昨日（4月24日）采取代号「急漩」的反罪恶行动，成功瓦解一个专门针对露宿者的盗窃团伙。两名持有「行街纸」的印度籍男子，涉嫌于过去一个月，在区内连环作案17宗，盗走现金及手机等总值逾14万元的财物，得手后踩单车逃窜。警方透过「锐眼计划」在内的大量闭路电视分析锁定目标，昨日（24日）凌晨于尖沙咀文化中心外埋伏，成功擒获两人。

油尖警区刑事调查队第十队督察丘逸龙表示，今年3月27日至4月21日期间，油尖警区先后发生17宗露宿者财物被盗案件。油尖警区刑事部高度关注，随即深入调查及情报分析，透过翻查警方「锐眼计划」在内的大量闭路电视，成功锁定涉案的两名非华裔疑犯。

警方发现，两名疑犯作案时，会戴口罩戴帽，试图遮盖容貌逃避追查；他们分工明确，分别负责把风及动手，得手后随即踩单车逃窜。据统计，疑犯在17宗案件里共盗走约值14.2万元的财物，包括现金、手机、八达通、银行卡、个人证件等，其中部分手机已被疑犯在所窃当日拿到当舖变现。

至昨日凌晨，警方展开代号「急漩」行动，派员在尖沙咀文化中心外埋伏，成功发现并拘捕再次准备犯案的两名持「行街纸」印度裔男子，并检获他们准备逃走用的单车。目前警方将暂控两男涉嫌「盗窃罪」，案件于下周一（4月27日）在九龙城裁判法院提堂。

油尖警区刑事调查队第十队督察丘逸龙交代案情。
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