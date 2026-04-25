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警方接宏福苑42宗财物遗失个案 周一鸣：初步显示单位无搜掠痕迹 警设专队调查

突发
更新时间：12:10 2026-04-25 HKT
发布时间：12:10 2026-04-25 HKT

宏福苑过去5日作出上楼安排，包括宏新阁、宏昌阁、宏仁阁等，共462个单位的住户上楼，警务处处长周一鸣表示，警方共接获42宗有关财物遗失的个案，警方已设立专队跟进调查，现场有部分单位烧成灰烬，财物未必再可找到，另有单位即时寻回财物，亦有单位在警员接手跟进后可寻回失物，但有居民不大肯定失物摆放的位置。

周一鸣说，在这42宗个案中，不计已经烧毁，其他单位都没有搜掠过的痕迹。暂时来说，警方仍会在有需要时再登楼做调查工作。但初步见不到有失窃的情况。但警方会继续留意。

 

此外，大埔宏福苑听证会揭示，警方报案中心当日无将部分居民的求助个案接驳到消防处，被问到火灾当日接线的人手是否足够时，周一鸣回应时表示，由于听证会仍然进行，对于会上提及的个案不作进一步评论。但他指去年11月26日火警发生当日，由下午2时至深夜12时，警方于全港接获的999求助热线有4144个，回看案发前一个星期，即11月19日同一时段计算，全港有3059个求助电话，可见有近30多%的上升幅度，数字突然增多，过程当中，警方检视过与消防在999系统上，在之前立法会保安局局长已提及，短期内消防热线电话数目会尽快提升，警方同时会检视在系统接驳上，能否与消防更加增强。 

周续说：「当时过程中，在一些情况下，消防未必能即刻将警方的电话转驳过去，警队同事在𠮶段时间，初步问取一啲资料，或问一啲问题，尝试安抚部分求助人士。我哋现时会好好了解一下有关系统，希望嚟紧与消防嘅连接做得更加好。」

今日（25日）为香港警察学院结业会操，有34名见习督察及165名警员毕业。周一鸣出席警察学院结业会操后会见传媒时表示，在2025至2026年财政年度，警队接获13916名申请，较上一个财政年度，上升11.5%，其中投考督察级有6006人，较上年上升7.9%，而投考警员申请共有7910人，较上个财政年度，上升14.4%，乐见投考人数上升。

警队即将有不同招募活动，包括6月28日招募体验日，为第二次在启德青年运动场举行，除体能测试，亦增加督察考试，或其他类型测试，不同组别亦有现职同袍介绍其部门，让投考人士更易理解警务工作性质，周一鸣呼吁有兴趣投考警队人士，到时参加有关体验日。

至于4月30日实施公众地方藏有电子烟是违法的法例上，周一鸣指主要执法机构是控烟办，警队不会主动执法，但如果遇到有关情况，警方会检取有关证物，其后记录相关人士的资料，再将个案转介给控烟办。当然如在过程当中，有其他罪行需要进行拘捕的话，警方会作出相应拘捕行动。

 

 

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