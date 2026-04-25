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元朗13岁男童校内屡遭殴打 父亲两度报警求助 教育局促学校书面交代

突发
更新时间：07:40 2026-04-25 HKT
发布时间：07:40 2026-04-25 HKT

元朗发生校园欺凌案。一名13岁男童疑在校内多次被同学袭击，男童父亲因不满儿子受伤，两度向警方报案求助。教育局表示已联络学校跟进，并要求校方提交书面报告。

首宗举报因证据不足未有拘控

警方于今年2月25日接获报案，指该名13岁男童于2月7日在元朗一所学校内，怀疑被两名男童袭击。受害男童的面部及手部受伤，其后由家人陪同前往博爱医院治理。警方将案件列作「袭击致造成身体伤害」处理，惟经调查后，因未有足够证据作出拘控，已通知报案人调查结果。

本月再受袭受伤送院 警列刑毁及袭击案

至本月22日，执法部门再次接获受害男童父亲报案，指儿子于本月17日及22日，在校内怀疑再分别被三名男童袭击，其个人物品亦怀疑被人毁坏。男童的面部及脚部受伤，随后被送往屯门医院治理。警方目前将案件暂列作「普通袭击」及「刑事毁坏」，暂时未有人被捕。

教育局介入 促学校加强训辅

教育局回应查询时表示，知悉事件后已即时联络有关学校跟进，并要求校方就事件提交书面交代。校方正按现行机制处理个案，并为受影响学生提供支援。教育局强调已提醒学校必须加强训辅工作，并会与校方及家长保持紧密联络，提供适切的支援与意见。

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