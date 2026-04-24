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宏福苑执拾｜第5日114户雨中上楼 警接5宗疑财物遗失全部寻回

突发
更新时间：22:10 2026-04-24 HKT
发布时间：22:10 2026-04-24 HKT

今日（4月24日）是大埔宏福苑七幢楼宇居民分批上楼的第五日，开放的是宏昌阁低层的5个楼层及宏仁阁中层的10个楼层。上楼秩序良好，运作大致畅顺。透过「一户一社工」登记在今日上楼的户数是117户417人；实际有出现上楼的户数是114户413人。

相关部门合组的综合询问处，今日收到5宗居民求警协助个案。该5宗求警协助，涉及居民怀疑有财物遗失，有关财物包括手表、饰物、现金和金饰等。警方即时派员协助搜查，所有个案均成功协助住户寻回相关失物。

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政务司副司长卓永兴（左）在大埔警区指挥官江永祥（右）陪同下视察宏福苑。
政务司副司长卓永兴（左）在大埔警区指挥官江永祥（右）陪同下视察宏福苑。

政务司副司长卓永兴今日亦到场视察雨天上楼运作。卓永兴先巡视在大埔浸信会公立学校设立的住户等候区，了解民政事务总署为等候居民提供的支援及安排预约车辆的服务；及后到物品储存区，了解同时开放两幢楼宇后物品暂存服务的使用情况。

其后，卓永兴由民政事务总署副署长王婉蓉和大埔警区指挥官江永祥陪同，到宏昌阁一带视察警务人员、民众安全服务队队员和动员公务员联同地区服务及关爱队伍义工，同心协助居民搬运物品的工作。卓永兴感谢所有参与支援工作的人员，大家积极热心，愿意多行一步，令上楼安排得以顺利进行。

就今日上楼的住户，进出大厦的平均时间是2小时28分钟，最短的是20分钟，最长的是3小时52分钟，大概60%的居民逗留时间少于3小时，大概24%的居民逗留时间少于2小时，约4%的居民逗留时间少于1小时。今日总共有61户129人上落大厦不止一次，其中33户78人多走一次，17户32人多走两次，7户13人多走三次，4户6人多走四次。

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政府强调，全力支援上楼居民，每日出动过千名来自不同部门的同事，包括警务处、民安队、消防处、医疗辅助队、民政事务总署、社会福利署、房屋署和房屋局，同时已启动「全政府动员」机制，跨部门额外动员更大力量支援居民。

在「全政府动员」机制下，公务员事务局统筹9个政府部门动员公务员组成政府应急队，支援今次上楼安排，这些公务员分别来自渔农自然护理署、建筑署、机电工程署、环境保护署、食物环境衞生署、地政总署、康乐及文化事务署、邮政署和水务署。这些动员的公务员联同社会福利署的社工和临床心理学家组成专队，驻守大厦内的不同楼层，向返回单位的住户提供支援。首三日动员的公务员来自渔农自然护理署，第四至六日（包括今日）动员的公务员来自机电工程署和康乐及文化事务署。

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