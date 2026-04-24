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宏福苑执拾︱宏仁街坊叹3小时难载40年成长 宏昌居民奏琴忆逝母点滴

突发
更新时间：21:35 2026-04-24 HKT
发布时间：21:35 2026-04-24 HKT

​今日（4月24日）是大埔宏福苑火灾后居民分批上楼的第5日，今轮是宏昌阁和宏仁阁居民回家。居民在漆黑中不仅执拾财物，更有沉甸甸人生回忆。有居民火灾中痛失母亲，带著鲜花重返被熏黑的家，凭著琴声及母亲的手织颈巾告别；而居住逾四十载的住客则慨叹，三小时的执拾时间，根本无法装载大半辈子的成长足迹。

​今日（4月24日）是大埔宏福苑火灾后居民分批上楼的第5日。黄文威摄
​今日（4月24日）是大埔宏福苑火灾后居民分批上楼的第5日。黄文威摄

李氏兄弟居住宏仁阁18楼，他们住所未遇火劫，保存良好，故两兄弟回家时执走不少值得纪念的物品，例如父亲神主牌及他曾用过的木刨、自己珍藏的色士风和足球杂志、一批金饰现金等等，对义工协助搬运物资十分感谢。

他们表示，自己从小入住宏福苑，父亲当年是三行工人，家中经济不算好，装修铺砖也是父亲一手包办。由于对单位感情深厚，李氏兄弟坦言，「成个成长人生就烧晒㗎喇……我生活咗43年你畀3个钟我」，尚有出世纸等文件未肯定是否已拿走，透露已经向社工提出要求，希望能再回家一次。

宏昌阁居民罗小姐在大火中失去母亲，她表示虽然单位已被熏黑，但环境尚可接受，今日和胞兄上楼执拾，并带了鲜花献给母亲，并合照留念。离开时，她拿走了母亲的一些遗物，例如首饰、手织颈巾及牛仔背心等，「之后可以继续用，就（好似）同我哋一齐」。

罗小姐又称，家中钢琴很想但无法拿走，趁这次回家，她尝试弹奏一阵，发现钢琴经历大火后仍可运作。展望未来，罗小姐感言虽无法再得知是否能再回家，但钱财毕竟是身外物，最重要是带走了母亲的回忆，例如以往回家时，妈妈的一句「你返嚟啦？肚唔肚饿呀」，至今仍令她印象深刻。

宏昌阁居民罗小姐在大火中失去母亲。黄文威摄
宏昌阁居民罗小姐在大火中失去母亲。黄文威摄

宏仁阁14楼街坊何先生居住宏福苑50多载，由年轻一直住到退休。单位虽然未被焚毁，但他感觉「枱面啲嘢郁过、房入面啲嘢郁过、鞋柜啲鞋都拎咗出来」，他们已向当局备案。

虽然如此，但由于大部分金饰、名酒等仍在家中，而用了仅两个多月的3万元大电视亦未见损毁，何先生便没有再继续深究，将这些贵重物品执走，感叹「唉算啦，人无事最紧要」。

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