入境处反黑工一周拘16人 包括两名内地来港「地陪」

入境事务处于4月17日至23日在全港多区打击非法劳工，包括「曙光行动」、联同香港警务处执行的「冠军行动」、联同劳工处执行的「彩虹行动」，以及联同香港警务处及香港海关执行的联合行动。行动中共拘捕12名怀疑非法劳工、2名涉嫌聘用非法劳工的雇主及2名协助及教唆者。其中两名被捕黑工是利用社交平台宣传，来港非法提供导游及摄影服务的内地「地陪」，入境处派员「放蛇」将他们拘捕。

入境处调查人员发现有人利用社交媒体宣传，声称可来港提供导游及摄影服务。调查人员经过情报分析和深入调查后锁定两名可疑人士，并展开行动，以「放蛇」手法于社交平台上乔装成顾客，向涉嫌来港非法工作的目标人士查询及预订有关服务，其后于他们来港提供服务时将其拘捕。被捕的两名怀疑非法劳工为一男一女，年龄均为23岁。

另外，反非法劳工行动中，调查人员亦搜查了多个目标地点，包括餐厅、货仓及装修单位等，共拘捕10名怀疑非法劳工、2名涉嫌聘用非法劳工的雇主及2名协助及教唆者。被捕的怀疑非法劳工为2男8女（23至50岁），当中一男一女持有不允许雇佣工作的担保书（俗称「行街纸」）。2名雇主为1男1女（63及30岁）。至于协助及教唆者为两名男子（48及53岁）。有关涉嫌聘用上述非法劳工雇主的调查仍然在进行，入境处不排除有更多人被捕。