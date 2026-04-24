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入境处遣返30名越南假难民 部分曾犯刑事罪

突发
更新时间：18:28 2026-04-24 HKT
发布时间：18:28 2026-04-24 HKT

入境事务处今日（4月24日）执行遣送行动，将30名越南籍非法入境者遣返越南。该批人士包括13名男子及17名女子，全部人士曾在香港提出免遣返声请但不获确立，部分曾因干犯刑事罪行被判监及服刑至刑满出狱。

入境处强调，一直致力将免遣返声请不获确立者尽快遣送离港，以维持有效的出入境管制和保障公众利益。根据自2022年12月7日起生效的更新遣送政策，入境处一般可在声请人的司法覆核个案被高等法院原讼法庭拒绝后，执行相关遣送行动，从而提高遣送声请不获确立者的效率及加大遣送力度。

入境处重申，会继续致力研究不同可行方案以加快遣返免遣返声请不获确立者，及与相关单位积极协调以优化遣返路线及行动流程，并积极与声请人主要来源国的政府、航空公司及其他政府部门保持密切联系，采取一切合适措施将免遣返声请不获确立人士尽快遣离香港。

被遣返人士在入境处人员押送下离开羁押地点前往机场。入境处图片
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