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元朗验车场保时捷脱缰狂飙 铲起七人车白烟四起 司机受伤送院｜有片

突发
更新时间：18:54 2026-04-24 HKT
发布时间：17:35 2026-04-24 HKT

元朗福喜街50号一间综合汽车检验中心，今日（4月24日）下午近4时，场内一部私家车怀疑失控，撞向其他车辆，导致私家车男司机受伤。警方消防接报后赶至时，中年男司机仍有意识，被送博爱医院治理。

网上片段所见，涉事私家车为一部软顶保时捷，失控期间引擎轰鸣声大作，白烟四起，甚至从后铲起一部银色两地牌七人车，导致七人车车尾泵把甩脱。

 其后，银色七人车由保时捷车顶驶落地面，保时捷随即如脱缰野马般继续前行，一名职员试图上前开门煞车，附近围观者即时大叫「唔好追呀」。最后，保时捷撞向场内另一部黑色七人车，方才停下。

另有其他片段则显示事后保时捷司机于车辆停定后，获职员搀扶落车；亦见验车场内一些木箱、金属组件等物件被撞毁，残骸散落满地，可谓一片狼藉。目前，意外原因仍在调查。

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