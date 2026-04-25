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学警出更｜留英女策骑与木球世一步向新赛道 运动精英从警矢志护香江

突发
更新时间：00:01 2026-04-25 HKT
发布时间：00:01 2026-04-25 HKT

香港警察学院今日（4月25日）举行结业会操，见证新一批34名见习督察 (25男9女)及165名学警(140男25女)毕业，正式投入警务工作。其中1名女见习督察曾远赴英国投身竞争激烈的赛马行业，成为一名策骑员。高强度训练让她体会到纪律、专注与坚毅，这些亦是警务工作不可或缺的核心价值。另一名学警是中国香港木球代表队成员，曾经登上木球世界排名第一，他称运动训练磨练了他的纪律、冷静、责任感及领导才能，这都是日后从警之路非常有用的锦囊。

(左至右)最新一期警察学院毕业的学警叶浩文、见习督察范婕妍及学警欧阳奕鸣接受传媒访问。杨伟亨摄
(左至右)最新一期警察学院毕业的学警叶浩文、见习督察范婕妍及学警欧阳奕鸣接受传媒访问。杨伟亨摄

由马场到教场 昔日经验奠定从警基础

获颁施礼荣盾和荣誉警棍的女见习督察范婕妍(27岁)，毕业于香港大学土木工程系，曾于英国担任策骑员3年。她表示大学毕业后，本着对马匹的热爱，毅然远赴英国投身竞争激烈的赛马行业，成为一名策骑员。她指该份职业看似与警察毫不相关，但高强度训练让她体会到纪律、专注与坚毅的真正意义，这亦是警务工作不可或缺的核心价值。

她忆述曾被马匹踢至肋骨骨裂，身体的痛楚与心理压力，令她萌生放弃的念头，但最终选择坚持，「坚毅是一种面对挫折时也绝不退缩的信念，只有战胜恐惧，才能真正进步」。该段经历不但锻炼了她强大的心理质素，亦为她投身警队奠定重要基础。她相信凭借这份对细节的敏锐度和快速判断能力，日后处理警务工作时能抽丝剥茧，找出关键。

获颁施礼荣盾和荣誉警棍的女见习督察范婕妍表示，担任策骑员时高强度训练让她体会到纪律、专注与坚毅，亦为她投身警队奠定重要基础。杨伟亨摄
获颁施礼荣盾和荣誉警棍的女见习督察范婕妍表示，担任策骑员时高强度训练让她体会到纪律、专注与坚毅，亦为她投身警队奠定重要基础。杨伟亨摄
(左至右)最新一期警察学院毕业的学警叶浩文、见习督察范婕妍及学警欧阳奕鸣接受传媒访问。杨伟亨摄
(左至右)最新一期警察学院毕业的学警叶浩文、见习督察范婕妍及学警欧阳奕鸣接受传媒访问。杨伟亨摄

木球世一：艰苦警校训练 犹如世界赛最后一轮

另一位警察学员现年29岁的叶浩文，他是中国香港木球代表队成员，队伍曾经登上木球世界排名第一，现时世界排名第二。叶表示，自中学时期已开始接触木球运动。曾多次代表香港参与国际赛事，并于2024-25年度获得世界排名第一的殊荣。

叶指该项运动磨练了他的纪律、冷静、责任感及领导才能。他曾担任中学木球教练，教学期间体会到真正的成功并非取决于个人成就的高低，而是能否让身边的人共同进步。正因如此，他决定投考警察，希望将正确的价值观延伸至社会。「艰苦的警校训练，犹如世界赛最后一轮的考验。」在步操、体能训练、战术演练和法律考核，每一项均是挑战。然而他未有轻言放弃，反而更坚定投身警务工作的信念。

毕业学警叶浩文是中国香港木球代表队成员，队伍曾经登上木球世界排名第一。杨伟亨摄
毕业学警叶浩文是中国香港木球代表队成员，队伍曾经登上木球世界排名第一。杨伟亨摄

留穗大学生一度体适能「肥佬」 坚持训练终圆警察梦

获颁薛富杯和银笛的学警欧阳奕鸣(26岁)，毕业于广州暨南大学市场营销学系。他表示，自小向往警察这份职业，认为警察是守护香港安宁、服务市民最坚实的前线力量，充满使命感与荣誉感。2023年，他在暨南大学的招募资讯看到「香港警察‧内地大学招募快线」，便立即报名，通过面试进入警察学院接受训练。

然而接获训练后他才发现自己对学院体能训练强度的认知不足，加上当时未养成运动习惯，最终因体适能测试「肥佬」要离开警校。但他从警的决心却从未动摇，于是针对自己的体能弱项制定训练计划，半年后投考成功，最终完成所有训练与考核，征成为优秀学员。他表示会秉持这份坚毅、责任与同理心，忠诚履行警务职责，不忘初心，继续前行。

记者 杨伟亨 戚伟达 

获颁薛富杯和银笛的学警欧阳奕鸣，过去曾因体适能测试「肥佬」要离开警校。杨伟亨摄
获颁薛富杯和银笛的学警欧阳奕鸣，过去曾因体适能测试「肥佬」要离开警校。杨伟亨摄
(左至右)最新一期警察学院毕业的学警叶浩文、见习督察范婕妍及学警欧阳奕鸣接受传媒访问。杨伟亨摄
(左至右)最新一期警察学院毕业的学警叶浩文、见习督察范婕妍及学警欧阳奕鸣接受传媒访问。杨伟亨摄

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