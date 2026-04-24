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东九龙破诈骗政府贷款集团拘12人 涉款2500万元

突发
更新时间：16:18 2026-04-24 HKT
发布时间：16:18 2026-04-24 HKT

东九龙总区展开代号「龙涛行动」行动，捣破一个骗取政府贷款的犯罪集团，拘捕12人，包括一名集团主脑。调查显示，该集团利用傀儡公司伪造业务，透过政府「八成信贷担保产品」计划申请贷款，当中涉及14份申请，涉款2500万元。

被捕12人共10男2女（28岁至62岁），部分有黑帮背景，有的报称从事饮食业、运输业或文员。其中一人为集团主脑、两名集团骨干成员、一名银行职员及8名傀儡公司董事及银行户口持有人，所有人暂准保释。

该集团从不同途径招揽同党，开设傀儡公司，然后伪造银行文件，讹称有正常业务。去年6月，警方收到一间银行举报，怀疑有人透过政府支援中小企业融资「八成信贷担保产品」计划骗取贷款，涉及一共14份申请，涉款2500万元。

警方调查发现，集团会向傀儡公司董事提供数千至数万元作报酬。过去两日，警方采取拘捕行动，在全港多处合共拘捕12人，他们涉嫌「串谋诈骗」及「洗黑钱」罪行，同时检获一批证物。警方呼吁，「串谋诈骗」及「洗黑钱」是非常严重罪行，一经定罪，最高监禁14年。

 

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