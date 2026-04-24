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青少年误信Threads「求包养」帖文 惨失23万元

突发
更新时间：15:52 2026-04-24 HKT
发布时间：15:52 2026-04-24 HKT

警方今日（4月24日）在防骗专页「守网者」表示，过去一周接获超过20宗网上援交骗案，涉款超过82万港元，平均每宗涉及超过3万元。当中，一名青少年误信社交平台Threads上的「求约会求包养」帖文，最终惨失23万元。

案情指，该名青少年近日于Threads 见到「好闷，求约会求包养」帖文，一时心动留言。骗徒随即诱导青少年到WhatsApp继续对话，声称要先支付3万元「保证金」才可安排见面。

警方提醒，如网上交友时，对方要求缴交保证金，很大机会为骗局。守网者FB
警方提醒，如网上交友时，对方要求缴交保证金，很大机会为骗局。守网者FB

受害人信以为真转账后，对方再以「指定女生冇空」、「要重新安排」等理由，不断要求加钱。当受害人起疑时，骗徒就以「稍后一次过退款」作安抚，诱使继续转账至不同户口。最终，受害人与家人商量后才惊觉受骗，累计损失超过23万港元。

警方提醒，骗徒经常盗取网上他人相片，假扮妙龄少女或「轻熟女」。如网上交友时，对方要求缴交保证金，或购买点数卡、礼物卡、虚拟货币等，很大机会为骗局。警方呼吁市民下载「防骗视伏App」，以评估诈骗风险。

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