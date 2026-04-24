有片│搭城巴俾唔够钱恶男辱骂兼「凶」跌车长后逃去 网民直斥「声大夹恶」

今（24日）早网上流出一条短片，一名男子偕女伴乘搭城巴B8路线，其中男子上车时因「俾唔够钱」与车长发生冲突，其间男子粗言秽语骂车长，车长亦理直气壮指恶男「俾唔够钱，咁可以唔上车嘛」，车长最后决定不开车兼报警，两人落车对峙，恶男向车长步步进迫，结果车长一度跌倒地上再起身，影片便告结束。警方表示，昨（23日）下午接获城巴车长报案，指被一名男乘客用胸口撞跌受伤，警方将案件列袭击跟进调查，正通缉涉案男子。

现场相信为大围交汇处巴士站，涉及城巴B8路线，行驶大围站至香园围口岸，全程车费为＄18.1元。片段开初为一名男乘客偕女伴上车，听到车长说「拍卡，唔该」，男子拍八达通卡却付费不足，车长随后表示「呢度只得几蚊，先生」，男乘客著同行女伴以现金付余数，但女伴却说「冇钱」，遭恶男骂「你真系唔死都冇用」，结果恶男最后加埋只付了14元，车长直指「18蚊嘛，你揼14蚊落嚟！」又说「咁你依家冇俾(钱)㖞！」

此时恶男发难指骂车长「你咁大声做乜嘢？」车长反指「依家系你凶我呀，先生，唔系我恶你呀！冇钱俾」。恶男反说「我冇俾钱咩？」车长还击「你系咪嘈呀！」此时与恶男同行女伴再摷钱，结果还是欠两元。车长直指「宜家系俾唔够钱问题」，女子呻「我真系冇（钱）呀！」车长表示「咁冇可以唔上车嘛！」恶男听罢即粗言辱骂车长「你老母臭X，我一定投诉你」，车长反驳「你投（诉）啦，我唔开（车）！」

其后片段一转见恶男与女伴及车长已落车再度理论，其间车长手持电话说话，恶男则一直对车长步步进迫，只见车长不时后退与恶男保持距离。片段听到有途人指要报警，「一定系佢（恶男）唔啱。」最后见恶男再度走近车长，多次以身体迫向车长，最后车长退后跌倒地上，恶男即大声激动表示「佢自己跌低咋！」车长很快站起来，片段便结束，未有交代是否有警察到场。

片段上载后引来网民热议，斥该名男乘客「搭车比唔够钱仲咁大声」、「唔够钱仲要恶过人」、「其实唔够钱好声好气同司机讲一声，唔好意思唔够散银，司机一定畀你上的！」有人赞「车长做得好」，更有网民引用法例指恶男已犯法，根据《道路交通(公共服务车辆)规例》第46条，乘客不得在公共巴士、小巴或的士上使用冒犯性语言。滋扰行为： 讲粗口、辱骂车长或其他乘客、高声谈话等行为皆属于滋扰，违法规例。一经定罪，最高可处罚款$3,000及监禁6个月。

城巴发言人回复本网查询时表示，周四（4月23日）下午约5时30分，城巴一辆B8号线往香园围方向巴士，于大围巴士总站上客期间，车长察觉一名男乘客上车时疑因未缴付合适车资，提醒乘客补缴款项，期间乘客情绪激动。车长随即通报车务控制中心及报警处理。车长报称在事件中受轻伤需送院治理。事件交由警方跟进，城巴会配合调查。

警方则表示，昨日（23日）下午5时35分，一名年约40岁男子疑醉酒登上城巴B8路线，其间拍八达通卡不够钱付车资，城巴车长提议以现金支付，但男子却情绪激动，双方发生争执，其间男子用胸口撞向车长，令车长跌倒受伤，男子逞凶后往大围站方向逃去，车长清醒阁送往沙田威尔斯亲王医院治理，警方将案件列袭击致造成身体伤害跟进调查。