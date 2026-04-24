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宏福苑执拾︱居民重返家园激动 「希望同家人一齐回忆享受最尾的时光」

突发
更新时间：10:05 2026-04-24 HKT
发布时间：10:05 2026-04-24 HKT

大埔宏福苑五级夺命火后近5个月，7幢灾厦居民分三轮上楼执拾，今日（24日）续到宏仁阁及受灾严重的宏昌阁住户回家。其中住宏仁阁的胡女士，与3名朋友一齐上楼执拾，她向朋友借来大背囊，自己练行楼梯，戴上腰封护腕，做好准备上楼，对于重返家园，坦言心情紧张、激动。谈到要对住了40多年的家道别，她更一度感触哽咽，「希望同家人可以一齐度过最尾的时光。」

胡女士直言「三个钟好难执到咁多年嘅嘢，但自己屋企一定要返上去，㖊日听到话可以上多一、两次，我心情先release(释放)到，最低限度我爹哋妈咪或者可以上去，一家人可以在屋内道别。」此时她禁不住哽咽细诉「可以唔使执嘢，慢慢在家中舒舒服服，大家响屋企享受下最尾，希望可以同家人一齐度过呢个钟，可以弹吓琴，回忆咁多年..........」

另一名居民谢先生则住在宏仁阁8年，坦言最主要任务是「执嘢落嚟，成屋嘢，冇烧过，单位冇波及，好多嘢想带走，证件、文件，有纪念价值的。」他觉得应该开放一部电梯让居民上落。

 

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