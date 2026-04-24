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珍惜生命｜美田邨男子飞堕大厦对开路面 当场气绝

突发
更新时间：04:10 2026-04-24 HKT
发布时间：04:10 2026-04-24 HKT

沙田美田邨发生堕楼命案。昨日（23日）晚上10时54分，美景楼保安员报案，指发现一名男子倒卧在大厦对开地面，怀疑从高处堕下。

救护员接报赶至，经检验后证实该名姓黄（50岁）男子已当场死亡。警员封锁现场调查，初步相信事主从上址一单位堕下。警方在现场未有检获遗书，其死因有待验尸后进一步确定。

 

防止自杀求助热线：

 

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

来源网址 : 珍惜生命荃湾八旬翁与妻子争执后跳海-警员救起送院 | 星岛头条
https://www.stheadline.com/breaking-news/3564943/

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