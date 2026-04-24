珍惜生命｜美田邨男子飞堕大厦对开路面 当场气绝

沙田美田邨发生堕楼命案。昨日（23日）晚上10时54分，美景楼保安员报案，指发现一名男子倒卧在大厦对开地面，怀疑从高处堕下。

救护员接报赶至，经检验后证实该名姓黄（50岁）男子已当场死亡。警员封锁现场调查，初步相信事主从上址一单位堕下。警方在现场未有检获遗书，其死因有待验尸后进一步确定。

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