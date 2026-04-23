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反外围赌博｜Google去年清理逾2.7亿条赌博广告 将应用Gemini AI强化审核

突发
更新时间：23:29 2026-04-23 HKT
发布时间：23:29 2026-04-23 HKT

四年一度「世界杯」将至，外围集团「黑金产业链」近日曝光，引起关注。资料显示，非法赌博集团大肆在社交媒体投放广告招徕赌客，根据谷歌（Google）发布的2025年广告安全报告，显示其全年共屏蔽或移除超过83亿条广告，其中涉及赌博与游戏类广告达2.7亿条，为受管制重点之一。在全球对非法博彩监管持续升温背景下，谷歌正加大人工智能（AI）技术应用，以强化广告审核与帐户管理。

相关报道：世界杯外围赌博「黑金链」曝光 插手电骗高利贷 虚币洗黑钱食大茶饭｜《东周刊》专题报道

报告指出，赌博与游戏广告不仅是被禁广告的重要类别，同时亦为第三大受限广告领域，全年有1.24亿条相关广告被限制投放。谷歌强调，其并非单纯全面删除，而是透过分级管理机制，结合限制展示与认证审核，进行更精细化治理。

技术层面上，谷歌已大规模导入Gemini人工智能模型，分析包括帐户行为与广告特征在内的多项讯号，使超过99%的违规广告在上线前即被拦截。全年同时暂停约2,490万个广告主帐户，并处理超过4.8亿个违规网页，显示整治范围已由单一广告延伸至整体生态。

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