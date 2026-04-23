宏福苑执拾｜第4日115户上楼 卓永兴上宏昌阁了解 有居民冀回家多一次

​今日（4月23日）是大埔宏福苑七幢楼宇居民分批上楼的第四日，上楼安排亦进入第二轮，开放的是宏昌阁低层的5个楼层及宏仁阁低层的10个楼层。上楼秩序良好，运作大致畅顺。透过「一户一社工」登记在今日上楼有117户429人；实际出现上楼有115户424人。

政务司副司长卓永兴今日到宏昌阁，上楼与两户回家执拾的居民倾谈，了解他们执拾的情况和听取他们对上楼安排的意见。两户均表示单位受损情况不算严重，仍有不少物品可以带走，希望有机会可以再回单位执拾多一次。卓永兴表示十分理解居民的意愿，政府正积极跟进居民再次返回单位执拾的安排。

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8宗疑失物求助 1宗料焚毁1宗未见搜掠其余寻回

相关部门合组的综合询问处，今日收到8宗居民求警协助个案和4宗市民身体不适的求助个案，以及1宗个案需要寻求心理辅导服务。8宗求警协助涉及居民怀疑遗失手表、饰物、现金和金饰等财物。警方即时派员协助搜查，就其中6宗个案成功协助住户寻回相关失物。另外1宗个案涉及的单位损毁比较严重，经调查后，居民亦相信财物可能已被焚毁，余下1宗的单位并无被搜掠痕迹，而居民亦未能提供财物的详细资料。

今日上楼住户进出大厦的平均时间是2小时13分钟，最短的是10分钟，最长的是3小时42分钟，约40%居民的逗留时间少于两小时、约10%少于一小时。今日总共有61户153人上落大厦不止一次，当中：24户76人多走一次，15户34人多走两次，11户24人多走三次，5户7人多走四次，以及6户12人多走五次或以上。

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因应骤雨逐渐增多，今日现场已作出调整：警方在大埔浸信会公立学校居民等候区外的地方，加设更多帐篷组成有盖行人通道，方便居民在下雨的情况下搬运物品及上车。

政府强调，每日出动过千名来自不同部门的同事，包括警务处、民安队、消防处、医疗辅助队、民政事务总署、社会福利署、房屋署、房屋局和从其他部门动员的人员，以及地区服务及关爱队伍义工，全力支援上楼居民。

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