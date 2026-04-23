旺角油麻地6搭棚单位遇窃 失30万元财物 警查天眼拘两男女

警方由3月25日至4月21日接获6宗报案，分别指旺角及油麻地六宗住宅单位怀疑被爆窃，总值约30万元的财物不翼而飞，包括5只手表、7只戒指及5条金链等，6个案发地点均有大厦棚架工程。西九龙总区及旺角警区人员经深入调查包括翻查闭路电视及「锐眼计划」系统，昨日（4月22日）在旺角区拘捕一名63岁本地男子及一名49岁本地女子，涉嫌爆窃，亦起回部分失物。。

男被捕人已被暂控共6项「爆窃」罪，案件将于明日（4月24日）上午在西九龙裁判法院提堂。该名女被捕人已获准保释候查，须于5月中旬向警方报到。案件由旺角警区刑事调查队第一队继续跟进。

警方起回部分失物，包括手表及金链。警方图片

为有效防范罪案，西九龙各警区一直积极与社区持份者合作。针对区内大厦棚架工程频密的情况，警方透过「复安居计划」与相关大厦住客紧密联络，并按工程进度，灵活调配巡逻及引用「小型无人机行动调配」以强化高空覆盖。

若大厦正在搭棚，居民及物管务必提高警惕，包括加强防范措施如安装窗花、红外线感应、外间照明及大厦或家用闭路电视。如发现有疑人出现或徘徊，应立即报警求助。

西九龙总区防止罪案组及旺角警区与区内当押舖及贵价钟表舖等亦建立情报交流联网。透过实时共享罪案资讯以追踪失物及提醒店舖在收取贵价手表、珠宝等物品时，须尽职审查物品来源，以防不法分子成功将失物变卖。

警方呼吁市民提高警惕，慎防盗贼。警方图片