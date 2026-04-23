46岁妇落马洲过关 利用儿童偷运未完税烟 被海关揭发罪成囚3个月

香港海关人员昨日（4月22日）于落马洲支线管制站截查一名46岁抵港女旅客及其同行儿童，发现该名女旅客利用其同行儿童所携带的背包收藏1381支未完税香烟，估计市值约5660元，应课税值约4560元。该名女旅客随即被捕。涉案女子因管有未完税香烟和未有向海关人员作出申报，违反《应课税品条例》，今日（4月23日）在粉岭裁判法院被判监3个月。

女子利用其同行儿童所携带的背包收藏未完税香烟。海关图片

另外，海关人员同日亦在落马洲支线管制站截查一名50岁抵港男旅客时，在其携带的个人行李内检获5441支未完税香烟，估计总市值约2.23万元，应课税值约1.79万元。该名男旅客随即被捕，同样涉嫌违反《应课税品条例》，今日在粉岭法院被判监两个月。

海关对判刑表示欢迎，反映即使旅客属初犯，亦可能被判处监禁，而刑罚具阻吓作用，并反映罪行的严重性，市民切勿以身试法。

海关在50岁抵港男旅客的个人行李内，检获5441支未完税香烟。

落马洲支线管制站。资料图片