五一黄金周｜海关打击女人街冒牌货拘4档主 检百万元货包括翻版COACH袋

因应五一黄金周将至，为保障消费者权益，海关连日执法。继早前打击药房不良营商后，关员亦于昨日（4月22日）在旺角展开代号「破阵」特别行动，打击售卖冒牌物品。行动中，海关搜查旺角通菜街（女人街）19个固定小贩摊档，共拘捕4名档主，检获约1,800件怀疑冒牌物品，市值约110万港元。

海关表示，早前巡查期间，海关发现市面有固定小贩摊档售卖怀疑冒牌物品。 经过深入调查及商标持有人协助下，海关突击扫荡女人街19个固定小贩摊档。经过初步点算，海关共检获约1,800件怀疑冒牌物品，包括冒充「COACH」品牌的手袋、皮具、首饰等等，估计市值约110万元。行动中，海关拘捕1男3女（36至57岁），涉嫌违反《商品说明条例》，他们均为摊档负责人。海关仍在调查案件，不排除有更多人被捕。

部分款式甚至正货也没有

据了解，相关冒牌货与正货有相当差别，价钱为正货十分一，最贵一个仅仅数百元，部分冒牌货款式甚至连正货也没有，只是套了一个假冒商标，消费者只要小心即可分辨。目前相关冒牌货来源仍待调查。

海关版权及商标调查科版权及商标一般调查组调查主任卢铭濠强调，内地劳动节黄金州假期将至，海关会继续加强巡查执法，严厉打击各类售卖冒牌物品活动。海关呼吁消费者，应该光顾信誉良好店舖；如有怀疑，应先向商标持有人或其代理商查询。商户采购物品时应小心谨慎，强调售卖冒牌物品属严重罪行，需要负上刑责。

根据《商品说明条例》，任何人销售或为售卖用途而管有冒牌物品，即属违法，一经定罪，最高可被判罚款50万元及监禁5年。市民可透过24小时热线182 8080、举报罪案专用电邮（[email protected]）或网上表格，举报怀疑冒牌的活动。

海关版权及商标调查科版权及商标一般调查组调查主任卢铭濠。