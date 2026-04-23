启德医院地盘夺命意外｜死者顾家为家庭支柱 长子：少咗一人揾食 好困难

启德医院地盘夺命工业意外，59岁姓林男工惨被组装件压毙。死者生前与妻子育有二子，长子表示，父亲为家庭经济支柱，非常顾家，母亲难以接受事实，一直在哭，他希望公司尽快彻查意外成因，给他们一个交代。

死者长子希望父亲公司尽快交代意外原因。刘汉权摄

死者养叔来自福建，十多年前来港，两儿子在内地出世，其后申请来港团聚，长子从事电梯工程，幼子当维修工，一家四口居住在沙田硕门邨。长子表示，父亲从事地盘杂工十多年，在出事地盘仅工作两天，其公司至今尚未就身后事及赔偿安排等洽谈。

死者遗下三母子。刘汉权摄

他又说，二判老板所指，父亲是被堕下的石屎板击中，背部有致命伤，而家庭经济状况一般，父亲身后事需要公司支援，「少咗一人揾食，好困难」。明天他们将会认尸，母亲情绪较波动：「妈妈唔系太好，妈接受唔到，一直喊」。

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事发于昨午（22日）下午5时许，养叔被发现受伤晕倒，其后工人被送往联合医院，经抢救后回天乏术。初步调查相信，一件重约一吨、体积约1米乘2.3米乘0.65米的组装件，在铲车运送期间怀疑倾侧，压向男工背部，导致意外。