入境处打击黑工外卖员拘12人 揭蛊惑行家将平台帐号租借谋利

入境处展开「光影」反非法劳工行动，拘捕12人。入境处调查发现，非法劳工受聘不同外卖服务平台送餐，其中不少人是持「行街纸」的免遣返声请者，有人甚至将他们的网上外卖平台送餐员帐号转卖或租借予同乡谋利。

4月13日至22日，入境处采取行动，共拘捕12人，包括8名从事外卖送递的非法劳工，4名涉嫌借出外卖员帐号的本港居民。据悉，8名被捕非法劳工全为南亚裔免遣返声请人士，包括2名孟加拉籍男子、3名印度籍男子及3名巴基斯坦籍男子，年龄介乎22岁至51岁。调查显示，有8名非法劳工使用单车送外卖，余下7名以徒步方式送餐取酬的外卖员。

另4名外卖员帐号持有人，包括3男1女（31至44岁），因涉嫌协助及教唆非法劳工从事外卖送递、以及串谋诈骗外卖平台而被捕。

入境处检获非法劳工证件、食物银行卡、送外卖使用的单车、手提电话以及相关银行帐单等。被捕的非法劳工全部已经被落案起诉，其中一人较早前承认控罪，被判处即时入狱，监禁15个月零10日。

租借送餐员帐号收3,000元

入境处特遣队指挥官李烔超表示，外卖员每送一个餐，大约可以收取15至20港元不等的报酬，他们所获日薪约为500港元。调查亦显示，涉案外卖员帐号持有人能够每个月不劳而获，收取3,000港元作为租借其送餐员帐号的佣金。

此外，调查亦发现，虽然外卖平台要求外卖员以香港身份证实名登记，并且经核实才能够注册帐号，但有个别外卖平台的核实身份程序仍然存在漏洞。处方与有关部门在去年已经联络外卖平台跟进有关情况，部分在港营运较久的外卖平台已加强核实外卖员身份的措施，包括加设动态人面识别系统、引入多重认证、取消替代人送餐条款、加强不定时突击检查、以及将可疑帐号冻结等，但有个别平台的身份认证手续上未够严谨，仍然有改善空间。

根据《入境条例》第38AA条，非法入境者、受遣送离境令或递解离境令规限既人均不得从事雇佣工作。违例者一经定罪，最高可被判罚款5万港元及监禁3年。如果有人将外卖平台帐号交给非法劳工使用，等同协助及教唆非法劳工从事雇佣工作，需要面对同样严重的刑责。处方呼吁市民，切勿因一时贪念，将个人的外卖平台帐号转交非法劳工使用。