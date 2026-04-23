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9男女讹称外游受伤 呃旅游保险逾170万元 警揭未曾离港拘人

突发
更新时间：12:19 2026-04-23 HKT
发布时间：12:19 2026-04-23 HKT

警方接获香港保险业联会转介，调查超过70宗怀疑涉及旅游保险索偿诈骗的个案，发现有索偿人根本没有离开香港，但讹称在外地旅行受伤，并透过使用伪造的酒店收据及外地医院到诊纪录等，向保险公司作出索偿，涉及总金额超过170万元。警方商业罪案调查科在昨日（22日）采取行动，拘捕9名本地男女，包括现职及前任的保险经纪。

被捕9人分别是6男3女（介乎25至68岁），包括7名索偿人，以及2名怀疑协助涉案犯罪团伙的成员。被捕人士中有前任和现任的保险经纪，其余人士则报称从事市场推广、零售、文员、保安及电工等行业。

商业罪案调查科总督察何润贤讲述案件，指近月警方透过香港保险业联会转介，接查一系列超过数十宗、怀疑涉及旅游保险索偿诈骗的个案，当中索偿人向本地的保险公司报称在外地旅游期间，因为发生轻微意外而留医，从而向保险公司提出旅游保险索偿，每宗索偿个案涉及金额数千元至数万元不等。人员经过深入搜证后，发现这些个案属虚构，而背后亦怀疑涉及同一个犯罪团伙操控。

调查显示，涉案一连串看似无关连的保险索偿，其实是由一个犯罪团伙在背后所操纵。警方一共分析了超过70宗可疑索偿个案，发现索偿人会透过递交一些虚假嘅文件，包括机票、酒店收据，以及一些在外地医院到诊的证明，制造出在外地旅游而受伤的假象；惟索偿人根本没有离开过香港，并向保险公司对有关的医疗费用作出虚假的索偿。

这些索偿人讹称于去年4月至11月期间，多次到访越南、新加坡、日本和意大利等国家，并以相似的伤势和病征，于同一间外地医院接受治疗，而总索偿金额超过170万元。其中一单最大索偿个案，涉款约4万多元。调查又发现，涉案索偿人会利用犯罪团伙提供的电话号码，以及按指示到特定的银行开设户口，借此向保险公司进行申索。最后涉案的犯罪得益会透过现金形式，由自动柜员机提取。

警方于昨日清晨展开行动，搜查全港多个处所并拘捕9名涉案人士；当中包括现职及前任的保险经纪。警方表示，有理由相信有人涉及教唆他人以虚假陈述及虚假文件，向保险公司提出旅游保险索偿，被捕9人获准保释候查，须于七月中旬向警方报到。警方又强调，现正全面检视行动中检获的文件及证物，不排除会有更多人被捕。

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