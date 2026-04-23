宏福苑执拾︱第二轮宏昌阁宏仁阁居民上楼 涉死亡单位政府派心理学家支援

大埔宏福苑七幢受火楼宇居民分批返回单位执拾，今日（23日）是第二轮的第一天，宏昌阁5个楼层及宏仁阁10个楼层的居民可陆续上楼。政务司副司长卓永兴、保安局局长邓炳强和社会福利署署长杜永恒，早上视察准备情况后会见传媒。

卓永兴表示，受灾大厦之中，宏昌阁和宏泰阁单位焚毁情况严重，涉及的死亡个案亦多，上楼的居民需要更多支援，特别是情绪和心理的支援，当局会加强特别支援。居民会有一名警员陪同上落楼，对于涉及死亡个案的单位，每户亦会有社署一位临床心理学家及一位社工全程陪同；个别住户如有需要，社署会再派临床心理学家及社工增援。

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卓永兴指出，第二轮上楼安排，由今日起会每日同时开放2座楼宇，今日开放的是宏昌阁5个楼层及宏仁阁10个楼层。第二轮开放上楼时间由今日至下周二（28日），开放宏昌阁、宏仁阁，再加上之后宏道阁，为期6日完成。至于第三轮上楼安排，会开放宏泰阁、宏建阁及宏盛阁，将于本月29日起上楼，直至5月4日。

另外，卓永兴指截至昨日，有600名住户经一户一社工反映，希望可以再次上楼执拾，当局会积极安排，让这些住户再次上楼。

自周一（20日）起，宏福苑七幢受火楼宇的居民，可分阶段返回单位执拾个人财物。首轮宏新阁居民分批上楼3日，至昨日结束，当局指运作大致畅顺有序。由20日至22日的过去3天内，上楼的宏新阁居民分别有77户共264人、78户共275人，以及78户共264人。

警方于首天接获11宗居民怀疑有财物遗失的求助个案，其中4宗个案成功寻回失物。第二日警方亦接获11宗居民怀疑有财物遗失的求助个案，当中同样有4宗个案成功寻回失物。至于昨日，警方共接获7宗居民怀疑遗失财物的求助个案，其中6宗个案成功寻回失物。

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由本月20日起，大埔宏福苑七幢受火楼宇的居民分批获安排返回单位执拾。