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宏福苑执拾︱第二轮宏昌阁宏仁阁居民上楼 卓永兴邓炳强视察安排

突发
更新时间：07:30 2026-04-23 HKT
发布时间：07:30 2026-04-23 HKT

大埔宏福苑七幢受火楼宇居民分批返回单位执拾，今日（23日）是第二轮的第一天，宏昌阁5个楼层及宏仁阁10个楼层可陆续上楼。

政务司副司长卓永兴、保安局局长邓炳强和社会福利署署长杜永恒早上视察准备情况后，之后会会见传媒。

相关新闻：宏福苑执拾｜第3日宏新阁高层78户上楼 警接7宗疑遗失财物 6宗寻回1宗无搜掠痕迹

自周一（20日）起，宏福苑七幢受火楼宇的居民，可分阶段返回单位执拾个人财物。首轮宏新阁居民分批上楼3日，至昨日结束，当局指运作大致畅顺有序。由20日至22日的过去3天内，上楼的宏新阁居民分别有77户共264人、78户共275人，以及78户共264人。

警方于首天接获11宗居民怀疑有财物遗失的求助个案，其中4宗个案成功寻回失物。第二日警方亦接获11宗居民怀疑有财物遗失的求助个案，当中同样有4宗个案成功寻回失物。至于昨日，警方共接获7宗居民怀疑遗失财物的求助个案，其中6宗个案成功寻回失物。

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由本月20日起，大埔宏福苑七幢受火楼宇的居民分批获安排返回单位执拾。
由本月20日起，大埔宏福苑七幢受火楼宇的居民分批获安排返回单位执拾。

 

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