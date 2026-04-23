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珍惜生命｜荃湾八旬翁与妻子争执后跳海 警员救起送院

突发
更新时间：02:16 2026-04-23 HKT
发布时间：02:16 2026-04-23 HKT

荃湾发生企图自杀事件。周二（22日）晚上约8时，警方接获一名女子报案，指与其81岁姓林丈夫，在福来邨住所内因感情问题争执后情绪激动，扬言轻生并离开单位。

人员接报到场后，在附近一带搜寻，最终于海贵路一公园对开岸边发现事主堕海，一名警员随即跳入海中将其救起。事主手脚擦伤及情绪不稳，清醒被送往仁济医院治理。

警方于现场未有检获遗书。据了解，事主有情绪病纪录，警方正调查事件。

 

防止自杀求助热线：

 

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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