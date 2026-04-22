宏福苑执拾｜第3日宏新阁高层78户上楼 警接7宗疑遗失财物 6宗寻回1宗无搜掠痕迹

今日（4月22日）是大埔宏福苑七幢楼宇居民分批上楼的第3日，政务司副司长卓永兴曾到场视察安排，其间卓永兴听取民众安全服务处总参事梁冠康讲述上楼的工作情况，并为准备出发的驻楼层专队打气，同时又向支援居民的地区服务及关爱队伍队员表达谢意。政府表示，今日开放的是宏新阁高层的11个楼层。上楼秩序良好，运作大致畅顺。透过「一户一社工」登记在今日上楼的户数是79户271人；实际有出现上楼的户数是78户264人。

另外由相关部门合组的综合询问处，今日收到7宗居民求警协助个案和5宗市民身体不适的求助个案，以及3宗个案需要寻求心理辅导服务。该7宗求警协助，涉及居民怀疑有财物遗失，有关财物包括电脑、饰物和金饰等。警方即时派员协助搜查，就其中6宗个案成功协助住户寻回相关失物；余下1宗的单位并无被搜掠痕迹，而居民亦未能提供财物的详细资料。

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当局统计，今日上楼的住户，进出大厦的平均时间是2小时34分钟，最短的是50分钟，最长的是4小时5分钟，大概四分一的居民逗留时间少于两小时，约1.5%的居民逗留时间少于一小时。今日总共有21户45人上落大厦不止一次，其中14户32人多走一次，4户7人多走两次，2户4人多走3次，而最多的1户有2人多走4次。

政府强调，每日出动过千名来自不同部门的同事，包括警务处、民安队、消防处、医疗辅助队、民政事务总署、社会福利署、房屋署、房屋局和从其他部门动员的人员，以及地区服务及关爱队伍义工，全力支援上楼居民。

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