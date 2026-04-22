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骗徒假扮送《正义女神》纪念品 粉丝追剧反赔3万元

突发
更新时间：15:51 2026-04-22 HKT
发布时间：15:51 2026-04-22 HKT

近期电视剧《正义女神》热潮席卷全城，有不法之徒竟看准机会，在社交平台「Threads」发布虚假帖文，讹称可以「免费赠送」该剧集纪念品，诱骗粉丝上当。一名粉丝因一时心切联络对方，在短短5分钟内痛失逾3万港元。警方呼吁市民，切勿轻信网上「免费送礼」的宣传，并警惕任何要求在转账平台输入数字的指令。

警方在防骗专页「守网者」发帖讲述骗徒手法，称骗徒首先在社交平台发帖，用「免费」字眼做饵，引诱事主离开平台继续沟通。其后，骗徒声称纪念品要运费及填写资料，并用假连结诱导事主进入假网站，一入去就弹出「订单被锁，请找LINE客服解锁」等字眼。

警方在防骗专页「守网者」发帖，呼吁市民慎防受骗。
警方在防骗专页「守网者」发帖，呼吁市民慎防受骗。

其后，再有假扮客服的骗徒，用通讯软件「LINE」致电事主，声称只要按步骤，3至5分钟即可解锁。首先，骗徒要求事主打开付款平台「PayMe」，输入骗徒的银行号码及户口名称，之后再读出一串数字，声称是「验证码」，指示事主于「港币后空白位置」输入，即可以解锁认证，但实际上为上述数字为转账金额。当骗徒收到款项后，即时人间蒸发。

警方呼吁，对于网上任何「免费送礼」的帖文，一旦对方要求「认证」或先付运费，市民需要提高警惕。输入所谓。「验证码」时，要留意清楚是否为转账金额。市民可立即下载「防骗视伏APP」，以协助评估风险。

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