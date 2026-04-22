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宏福苑执拾｜爱猫男带花束上楼 拜祭大火中焗死猫咪

突发
更新时间：15:58 2026-04-22 HKT
发布时间：15:58 2026-04-22 HKT

大埔宏福苑宏新阁居民今日（22日）最后一天上楼执拾个人物品，25楼居民麦先生的一只爱猫，在大火中丧命；而家中亦存放了另一只过往饲养的猫咪骨灰。他特意带备花束，重返家园拜祭爱猫，亦希望取回猫咪的骨灰。

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下午时分，麦先生拖箧到达宏新阁，上楼取回个人财物。对于火灾后多月，终于可以重返家园执拾个人物品，他表示以平常心看待，并指自己和胞弟及表弟等一行四人上楼，「主要男丁」，希望「尽量拎啰，有几多攞几多」。不过，他表示最希望取回家中摆放的猫咪骨灰。

原来麦先生饲养的该只猫于早前已经死亡，「𠮶只猫嘅骨灰已经喺度」，而他另一只爱猫则在宏福苑大火中丧命。他忆述：「只猫第一日（大火）应该已经焗死咗」，又指消防员在数日后将猫咪遗体带落楼，当时所见「佢（猫）仲好靓，冇烧过」，故相牠是焗死于火场内。麦先生特别带备花束，上楼拜祭爱猫。

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