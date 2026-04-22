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东九龙交警打击白牌车行动 放蛇拘2司机扣查涉案车辆

突发
更新时间：13:37 2026-04-22 HKT
发布时间：13:37 2026-04-22 HKT

东九龙总区交通部执行及管制组人员今日（22日）上午在区内进行打击非法驾驶汽车作出租或载客取酬用途的行动。行动中，人员乔装乘客，分别在将军澳及牛头角，成功截获两辆怀疑涉及非法载客取酬的私家车。两名分别48岁及51岁的本地男司机，涉嫌「利用汽车作非法出租或取酬载客用途」及「没有第三者保险而使用车辆」被捕。他们现正被扣留调查。两部涉案私家车已被扣留调查及作进一步检验。

被截获的白牌车。
被截获的白牌车。


根据《道路交通条例》，除非汽车获发有效的出租汽车许可证，否则任何人不得驾驶或使用车辆作出租或载客取酬之用。首次定罪可处罚款一万元及监禁六个月，再干犯则可处罚二万五千元及监禁十二个月。

警方呼吁市民，出行时应选择合法公共交通工具。如搭乘相关车辆的用途为非法载客取酬，有关车辆的第三者风险保险或会失效，一旦发生意外，其他道路使用者包括乘客及行人均会失去应有保障。

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