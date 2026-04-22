珍惜生命｜将军澳厚德邨男子企跳 挂「迫害血书」控诉 谈判专家劝服救一命
更新时间：12:46 2026-04-22 HKT
发布时间：12:46 2026-04-22 HKT
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今日（22日）早上11时28分，将军澳厚德邨德安楼一名男子攀出高层单位的窗外，身处冷气机顶的石屎簷篷上，险象环生。其间事主情绪激动，并挂出一幅写有「迫害」等红色字句的白布，状似「血书」有所控诉。
救援人员接报后赶到，警方召唤谈判专家到场，向男子进行游说。现场所见，男子挂出的白布写有「黑箱作业 可耻」、「迫害老人」等红字，消防员在楼下张开救生气垫戒备。消息称，事主任职地盘水泥工，疑在事件中就劳资欠款作出申诉。至下午2时许，谈判专家终劝服他返回安全位置，事件原因有待调查。
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