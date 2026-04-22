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珍惜生命｜厚德邨男子挂「迫害血书」企跳 谈判专家救一命 疑涉公屋被收及欠薪双重打击

突发
更新时间：12:46 2026-04-22 HKT
发布时间：12:46 2026-04-22 HKT

将军澳厚德邨今日（22日）上演惊心对峙。一名61岁地盘男工疑不满被要求搬迁，加上遭分包商拖欠约7万港元薪金，在双重压力下情绪激动，攀出德安楼高层单位簷篷危坐，并挂出写有「迫害」字眼的红字白布抗议。事件僵持约两小时，最终在谈判专家及议员珊劝说下，事主返回安全位置，送院检查。

事发于今日（22日）早上11时28分，将军澳厚德邨德安楼一名男子攀出高层单位的窗外，身处冷气机顶的石屎簷篷上，险象环生。其间事主情绪激动，并挂出一幅写有「迫害」等红色字句的白布，状似「血书」有所控诉。

现场所见，男子挂出的白布写有「黑箱作业 可耻 迫害老人」等红字。消息称，61岁姓曾男事主与家人住上址单位逾30年。曾家上月接获房屋署通知，指其家庭总资产超出公屋入息及资产限额，须于本月30日前迁出。此外，任职地盘水泥工的男事主，报称被分包商拖欠约7万港元薪金，双重压力下情绪崩溃。企出单位外簷篷上。儿子发现报案求助。

谈判专家劝说 方国珊到场协助

警方、消防及救护员接报后迅速到场，由于事主情绪激动，警方其后召警察谈判组到场支援。谈判专家与事主持续对话，事主期间提出要求会见立法会议员。至下午1时50分，立法会议员方国珊在警方协调下到场与事主沟通。经多方劝说，事主最终同意返回安全位置，在消防员协助下返回屋内。事主获救后由救护车送往将军澳医院检查，案件列作「企图自杀」处理。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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