宏福苑执拾｜孝顺仔「代父从军」撑24层上楼 带走昔日回忆满载多箧及背嚢

大埔宏福苑宏新阁居民今日（22日）最后一日回家执拾个人财物，陆续有高层户上楼。24楼住户林先生已搬出多年，惟父母一直在宏新阁单位居住，家中亦满载其旧时回忆。他自言今次重返单位是「代父从军」，替年迈父母上楼执拾，其间有幸发现单位损毁不算严重，最后搬走包括旧照片在内的大批贵重物品，可谓「满载而归」。

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今早9时许，林先生代父母上楼执拾物品，途中他行楼梯需要休息两次，自言父母也已经年届八旬，自己「代父从军都好应该」。他透露自小在宏新阁单位居住，长大后曾经远赴海外，之后回港亦搬到其他地方居住。今次他重返家园，入屋后发现大部分地方完好，「屋内有啲熏黑，有灰，但大火烧过就冇」、「梳化同床都冇事」，直呼十分「好彩」。

林先生在单位逗留一个多小时，将珍贵回忆悉数带走，包括旧相薄等。他笑言最后带走的物品载满「2个箧，加4个袋，再加几个背囊」， 「贵重嘢已经攞走晒」。