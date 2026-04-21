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警办反恐特勤队试炼日 精英运动员亲身体验多项挑战 回顾精彩时刻

突发
更新时间：21:45 2026-04-21 HKT
发布时间：21:45 2026-04-21 HKT

警察招募组与反恐特勤队（CTRU）首次联手打造的「运动员招募·反恐试炼日」，上周五（17日）于警察机动部队总部圆满落幕。

警方将当日的精彩回顾上载至社交平台，片中见到本港多名知名运动员亦有出席，包括铁人三项传奇李致和、剑击名将张小伦、网球女神张玲及在4月登上「世一」的香港跆拳道女将江丽莉。一众运动员亲身体验多项反恐战术及体能挑战，包括无人机搜索、人质救援行动、暴雨障碍赛及实弹射击体验。活动中，警务处处长周一鸣及香港体育学院院长蔡玉坤亦亲自监场。

试炼现场硝烟味十足，多名透过警察招募组「运动员招募计划」加入警队的现职警务人员，以及有意投考警队的现役年青运动员亦参与其中。在极度高压的反恐情景模拟中，运动员必须在分秒必争的「战场」上，展现出远超常人的应变力与「齐上齐落」的团队默契。这种「使命必达」与「永不言败」的灵魂交织，让现场火花四溅，展现了本地精英运动员转型成为警务精英的无限可能。

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