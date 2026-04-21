宏福苑执拾｜宏新阁78户上楼 警方接获11宗个案疑财物遗失 两宗寻求心理辅导

今日（21日）是大埔宏福苑七幢楼宇居民分批上楼的第二日，开放的是宏新阁中层的10个楼层，上楼秩序良好，运作大致畅顺。



政府表示，透过「一户一社工」登记在今日上楼的户数是77户271人；而实际有出现上楼的户数是78户275人（多出的一户是昨日因病未能出席的住户）。今日上楼的住户，进出大厦的平均时间是1小时48分钟，最短的是21分钟，最长是3小时25分钟，大概有13%的住户在大厦内逗留不足1小时。今日共有14户34人在3小时内上落大厦不止一次，其中8户23人多走一次，4户8人多走2次，1户1人多走4次，而最多的1户有1人多上落5次、1人多上落4次。

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相关部门合组的综合询问处，今日收到11宗居民求警协助个案和两宗市民身体不适的求助个案，以及两宗个案需要寻求心理辅导服务。

警接11宗求警协助 其中4案成功助住户寻回失物

11宗求警协助，涉及居民怀疑有财物遗失，有关财物包括相机、饰物和金饰等。警方即时派员协助搜查，就其中4宗个案成功协助住户寻回相关失物；另外4宗个案所涉及的单位损毁比较严重，经调查后，居民亦相信财物可能已被焚毁；余下3宗的单位并无被搜掠痕迹，而居民亦未能提供财物的详细资料 。



政府指总结首日上楼的经验后，今日开始现场已作出两项调整，包括扩大在广福社区会堂的装备穿戴区并增加桌椅数目及加设帐篷挡雨；和在大埔浸信会公立学校的居民等候区增加桌椅数目，以及加大在校内的物品储存区，方便居民等候上车。



政府每日出动过千名来自不同部门的同事，包括警务处、民安队、消防处、医疗辅助队、民政事务总署、社会福利署、房屋署、房屋局和从其他部门动员的人员，以及关爱队义工，全力支援上楼居民。