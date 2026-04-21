网现冒牌警察礼品 警务处发澄清声明 促侵权者立即停止行为
更新时间：17:16 2026-04-21 HKT
发布时间：17:16 2026-04-21 HKT
发布时间：17:16 2026-04-21 HKT
警方近年推出大量精品，包括笔记簿、锁匙扣及行李牌等，其中极具特色的警察玩具熊深受市民和游客喜爱，但近日警方发现有人或公司于互联网及社交媒体平台，售卖或宣传怀疑虚假或冒牌警察礼品，提醒消费者在购买警察礼品时，应先核实有关商户或平台是否为警务处授权的承办商，以免蒙受金钱损失。
香港警务处今日（21日）表示，近日发现有人士或公司于互联网及社交媒体平台，包括公司网页、小红书及微信小程式等，售卖或宣传怀疑虚假或冒牌警察礼品。为保障消费者权益，香港警务处现特此作出以下澄清声明：
由2024年9月1日起，香港警务处已正式授权 LE Design Group Limited 为警察礼品廊唯一授权承办商，负责包括但不限于使用警徽设计（包括模板制作）、生产及经销所有警察礼品。
现时，警察礼品廊只有以下实体销售地点及一个网上购买渠道：
- 湾仔警察总部礼品廊（地址：香港湾仔军器厂街1号）
- 警察体育游乐会（地址：九龙西洋菜街北430号）
- 旧油麻地警署（地址：九龙油麻地广东道627号）
- 警务处辖下的个别地点
- LeHKPS官方网站（网址：https://le-design-production.com/）
除上述销售地点及官方网上平台外，其他均未获香港警务处授权（包括香港或中国内地）。
香港警务处指在未经香港警务处（版权持有人）事先同意下，任何人士不得作出任何受版权限制之行为，包括但不限于复制、发布、分发或以其他方式使用有关版权作品，会保留一切追究刑事及民事法律责任之权利，呼吁有关人士或公司立即停止一切涉嫌侵权的行为，并提醒消费者在购买警察礼品时，应先核实有关商户或平台是否为本处授权的承办商，以免蒙受金钱损失。
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