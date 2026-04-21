海关破2宗受管制针剂及药物走私案 检值4000万货包括减肥针 拘3男女

海关在过去10日展开特别执法行动，分别利用内河船走私及一间本地店舖售卖受管制针剂及药物案件，行动中检获大批药剂制品、减肥针剂及美容针剂，市值约4000万港元。药剂物品中部分标示含有第一部毒药成分，或须有医生处方才可购买。海关相信不法分子若走私成功，可赚取数倍利润。行动中海关拘捕3人，包括店舖董事及售货员。

有组织罪案调查科特别调查第一组高级调查主任梁志恒讲述行动详情时表示，自今年一月下旬开始，香港海关加强打击针对受管制药物及针剂的执法力度，一直利用风险评估及情报分析，有效及持续打击相关的走私活动，因此在三月下旬至四月上旬期间，展开特别执法行动。行动中分别于3月30日侦破一宗大型海路走私案件，以及4月8日人员突击搜查一间店舖，一共检获20600支减肥针剂、11000支美容针剂、超过413万件的药剂制品，市值约4000万港元。

在3月30日侦破海路走私案件中，海关在一艘前往澳门的内河船上，一批报称衣服、鞋及杂物的货物中，检获约15000支美容减肥针剂、11000支美容针剂及逾413万件怀疑药剂制品，当中包括抗抑郁药及医治柏金逊症的药物，另外有约7公斤雪茄，检获物品约3500万元。

而在4月8日，海关根据风险评估及情报分析，针对一些高风险来源地，突击搜查上水一间店舖，检获约5600支美容减肥针剂，以及约3万粒糖尿病药，共市值约500万元，该批药剂及针剂被发现时均无冷藏。行动中，人员成功拘捕三名涉案人士，包括一名33岁女子为涉案公司的董事，以及一名28岁及一名32岁男子，分别报称为售货员。调查后暂无证据显示有关针剂已流出市面。

香港海关现正遵从违反进出口条例及药剂业及毒药条例方向作跟进调查工作。被捕三名涉案人士现获准保释候查。人员会继续就这两宗案件，追查货物来源，及最终目的地，不排除稍后有更多人士被捕。

海关提醒市民输入或输出怀疑药剂制品，必须向衞生署申请相关的许可证，市民切勿随意购买药剂制品输入或输出香港，而部分美容产品属处方药物，这类药物必须经本地注册医生处方及供应，又或在医生处方下，在药房购买。

今次检获物品中，大部分怀疑为药剂制品、减肥针剂及美容针剂，部分亦标示含有第一部毒药成分。海关呼吁市民，切勿随意购买、服用或注射一些来历不明的针剂或药物。人员相信今次执法行动，已对不法分子构成沉重打击。香港海关会继续透过风险评估及情报分析，继续展开全方位打击及执法行动。