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无业男揹20公斤可卡因周街行断正 市值1500万港元

突发
更新时间：15:30 2026-04-21 HKT
发布时间：15:30 2026-04-21 HKT

无业汉为揾快钱被贩毒集团招揽作运毒工具，毒品调查科人员昨（20日）在沙田展开行动，以「贩运危险药物」罪拘捕一名32岁的本地男子。行动中一共检获约20公斤怀疑可卡因，市值约港币1500万元。

疑犯的两个藏毒背囊。蔡楚辉摄
疑犯的两个藏毒背囊。蔡楚辉摄
警方展示检获的可卡因毒品。蔡楚辉摄
警方展示检获的可卡因毒品。蔡楚辉摄
毒品调查科高级督察何灏庭讲述案情。
毒品调查科高级督察何灏庭讲述案情。

毒品调查科高级督察何灏庭讲述案情时表示，昨早人员在牛皮沙街一带执行职务期间，截查一名形迹可疑的男子，并在该名男子身上孭著的两个背囊内，检获共20砖怀疑可卡因，市值约1500万港元。被捕男子姓刘(32岁)，报称无业，现正被扣留调查，将被暂控一项「贩运危险药物」罪。案件将于明日（22日）早上于沙田裁判法院提堂。

根据调查显示，不排除有人想揾快钱，而被贩毒集团招揽而成为跑腿，警方借此机会呼吁市民切勿为一时贪念，轻信他人，以为可轻易赚取金钱，而参与贩毒活动。因贩毒集团往往利用金钱，利诱他人作其运毒工具，一旦被捕后，运毒者需负上严重刑责，亦将会前途尽毁。市民应提高警觉，切勿以身试法。

根据香港法例134章《危险药物条例》，贩运危险药物是非常严重罪行，一经定罪，可判罚500万元及终身监禁。

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